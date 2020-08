Usa 2020, Trump lunedì in North Carolina per la nomination repubblicana

Il presidente Usa, Donald Trump, si recherà lunedì a Charlotte, in North Carolina, nel giorno in cui i delegati della convention repubblicana gli attribuiranno una nuova nomination per la corsa alla Casa Bianca, in vista delle presidenziali del 3 novembre. Lo comunica la Casa Bianca. L'Air Force One dovrebbe arrivare a Charlotte alle 11.45 locali.Lunedì il momento principale della convention - in programma dal 24 a 27 agosto - sarà dalle 9 alle 13 locali e, secondo la testata Politico, Trump comparirà all'evento.Inizialmente era previsto che l'intera convention si tenesse a Charlotte ma, considerate le restrizioni per il coronavirus, ci sono state delle modifiche, così è atteso che Trump pronunci il suo discorso di accettazione della nomination dalla Casa Bianca, rompendo così la tradizione di considerare la residenza presidenziale un luogo istituzionale e non un posto per comizi di partito.