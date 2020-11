Presidenziali Usa 2020: l'affluenza più alta da un secolo, il 67% degli americani alle urne per l'Election day ''Siamo noi a spingere l'affluenza alle urne" commenta il manager della campagna di Donald Trump. Il presidente segue l'andamento del voto dalla Casa Bianca, Biden attende i risultati nel suo quartier generale a Wilmington (Delaware)

L'America vota. Lunghe file ai seggi pur con 100 milioni di schede già depositate, sarà un'affluenza record. Le principali città statunitensi sono corazzate per il timore di proteste e saccheggi. La tensione nella capitale si sente, nessuno sembra in grado di anticipare il risultato del voto. Donald Trump ostenta sicurezza. Durante la visita nel quartier generale del comitato direttivo del partito repubblicano Rnc, ad Arlington, in Virginia, ha parlato di "una grande notte", ma ha anche riconosciuto che può succedere di tutto.

La partecipazione strabiliante è un segno di intenso interesse per la competizione tra il presidente e lo sfidante democratico Joe Biden, così come il desiderio degli americani di ridurre il rischio di esposizione al Covid-19, che è già costato la vita a oltre 223 mila persone nel Paese.

''Siamo noi a spingere l'affluenza alle urne oggi, bilanciando e oltre il vantaggio che i democratici hanno costruito fino all'Election Day" ha detto il manager della campagna di Donald Trump, Bill Stepien, esprimendo un grande ottimismo sul risultato elettorale e la convinzione che l'alta affluenza sia in favore del presidente. E il consigliere Jason Miller ha detto che "tutti nel team Trump, compreso il presidente, ci sentiamo più fiduciosi e ben posizionati ora di quanto eravamo nel 2016 allo stesso momento".

Molti Stati hanno ampliato le votazioni anticipate di persona e le votazioni per corrispondenza prima dell'Election day di oggi, come via sicura per votare durante la pandemia di coronavirus. Almeno sei Stati - tra cui Texas, Colorado, Washington, Oregon, Hawaii e Montana - hanno registrato più voti nelle votazioni anticipate rispetto alle elezioni del 2016. Diversi Stati, tra cui i decisivi Florida, Georgia e North Carolina, si sono avvicinati al totale del 2016.

Arizona, Iowa, Georgia, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Texas e Wisconsin sono tra gli Stati chiave su quale dei due candidati otterrà i 270 grandi elettori per la vittoria.

Per 1 su 3 l'economia è il tema più importante

Per gli elettori statunitensi il tema più importante delle elezioni presidenziali è l'economia, rileva un sondaggio condotto da Cnn. Un intervistato su 3 ha scelto l'economia come questione più importante, 1 su 5 quello della disuguaglianza razziale e del coronavirus. Un elettore su 10 ha scelto la criminalità e la sicurezza e sempre 1 su 10 la politica sanitaria. Oltre la metà degli elettori ha affermato, però, che è più importante contenere il coronavirus che far ripartire l'economia.

L'elettorato appare diviso nel giudizio della gestione della pandemia. Circa la metà degli elettori pensa che il contenimento del virus stia andando bene mentre l'altra metà ritiene che stia andando male. Circa due terzi degli elettori hanno affermato che indossare la mascherina in pubblico è una responsabilità per la salute pubblica, mentre circa 3 su 10 pensano che sia una scelta personale.

La polizia di New York dispiegherà migliaia di agenti sulle strade della Grande Mela già nelle prossime ore in modo da essere pronta nel caso dovessero scoppiare disordini. "Saremo in migliaia sulle strade nei prossimi giorni per assicurarci che la città sia al sicuro", afferma il capo del New York Police Department, Terence Monahan,mettendo in guardia i manifestanti violenti. "Non ci provate nemmeno. Sappiamo che siete e sarete arrestati", avverte Monahan.

"Non sto ancora pensando al discorso per concedere (la vittoria) o accettare (la sconfitta)", ha detto il presidente. Biden, che ha fatto campagna anche questa mattina in Pennsylvania, farà altrettanto, senza una 'landslide victory', una vittoria a valanga, parlare di trionfo è un azzardo.

Aleggiano almeno due fantasmi sulla nottata: il primo, è quello del 2000, con il risultato appeso alla Florida e deciso dalla Corte Suprema il 12 dicembre; il secondo, brucia ancora sulla pelle dei dem, 2016, sconfitta a sorpresa di Hillary Clinton. Aveva preparato solo il discorso della vittoria. Non ne fece alcuno. Hillary sparì nella notte della sconfitta. La scaramanzia conta, ecco perché Trump ha detto a chiare lettere di non aver pensato al discorso dell'Election Night. E' di "ottimo umore" e seguirà i risultati nella East Wing alla Casa Bianca insieme ai "principali collaboratori e membri della famiglia" ha riferito la direttrice della comunicazione, Alyssa Farah, sottolineando che "nessun voto viene dato per scontato".

Biden è intanto tornato nel suo quartier generale a Wilmington (Delaware) per attendere la chiusura delle seggi e i primi risultati del voto. "Mentre i seggi iniziano a chiudersi in alcune parti del Paese, ricordatevi di rimanere in fila. Se sei in fila al seggio elettorale prima della chiusura, puoi ancora votare". ha twittato.

North Carolina: voto esteso 2 ore per problemi tecnici

In North Carolina i seggi in quattro distretti resteranno aperti due ore in più a causa di "problemi tecnici e un errore umano" che hanno fatto ritardare l'apertura. Lo ha stabilito lo State Board of Elections, sottolineando che si tratta di problemi non rari all'apertura dei seggi. Il North Carolina - 15 grandi elettori - è uno degli stati cruciali per l'esito dell'elezione presidenziale.

In Michigan per il risultato ci vorranno 3 giorni

Il Michigan non si aspetta di avere il risultato delle elezioni stanotte, potrebbero volerci fino a 80 ore, tre giorni, ha detto Jake Rollow, portavoce del segretario di Stato Jocelyn Benson.

Si sono intanto chiusi i seggi nei primi sei Stati Usa- Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont e Virginia- e secondo le proiezioni Trump incassa (come previsto) i primi 19 grandi elettori vincendo in Indiana (11) e Kentucky (8). Joe Biden vince in Vermont (3 grandi elettori) e in Virginia (13 grandi elettori). Per vincere, serve conquistare 270 grandi elettori.