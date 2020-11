Too close to call Usa2020, ancora nessun vincitore. Biden: "Ogni voto andrà contato". Trump evoca la Corte Suprema Finisce la notte elettorale, ma non è chiaro chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Ci vorranno giorni per lo spoglio di 65 milioni di voti postali. "Vogliono rubarci la vittoria", dice il presidente. Lo sfidante: "Siamo ancora in pista"

Condividi

E' lo scenario che molti temevano e che potrebbe allungare per giorni (se non per settimane) la corsa alla Casa Bianca. Il presidente americano Trump va all'attacco dopo una notte elettorale che si è chiusa senza ancora un vincitore certo. "Stanno tentando di rubarci la vittoria che eravamo pronti a celebrare", dice in un discorso dalla Casa Bianca.. E sul conteggio dei voti che andrà avanti per giorni parla di 'frode' e assicura che andrà alla Corte Suprema. I nalcuni stati chiave, infatti, lo spoglio si protrarrà ulteriormente, soprattutto per contare i voti giunti per posta,che in alcuni casi potrebbero essere decisivi. Per vincere la Casa Banca servono almeno 270 grandi elettori. Anche Joe Biden,intanto, si dice sicuro di essere sulla strada della vittoria e invita ad aspettare che tutti i voti siano stati contati."Ringrazio il popolo americano per il grande sostegno, milioni di americani hanno votato per noi, ringrazio la First Lady, la mia famiglia, il vicepresidente Pence e la moglie". Si apre con i ringraziamenti il discorso di Donald Trump nella East Room della Casa Bianca dove ad attenderlo c'erano circa 250 invitati."Stiamo vincendo tutto, i risultati sono stati fenomenali, siamo pronti per uscire e festeggiare qualcosa di meraviglioso. Abbiamo vinto stati che non ci aspettavamo, come la Florida, con un ampio margine, abbiamo vinto il grande stato dell'Ohio, il Texas con un margine di 700 mila voti, la Georgia dove siamo in vantaggio di 170 mila voti e solo il 7 % deve essere ancora scrutinato. Abbiamo vinto la Carolina del Nord e se guardate l'Arizona anche lì abbiamo tantissimi voti. Stiamo vincendo anche in Pennsylvania con un margine enorme: 690 mila voti di vantaggio"."Eravamo pronti a vincere questa elezione quando la nostra vittoria è stata improvvisamente sospesa. Questa è la conferenza stampa all'ora più tarda che io abbia mai fatto", ha osservato scherzosamente il presidente, prima di accusare un "gruppo di persone molto tristi di voler scollegare milioni di elettori di Trump"."E' un imbroglio, una frode: ci preparavamo a vincere e lo abbiamo fatto. Il nostro obiettivo adesso è assicurarci che le elezioni siano integre. Momento importantissimo. Quindi ci rivolgeremo alla Corte suprema: vogliamo che tutti i voti finiscano, non vogliamo che trovino schede alle 4 del mattino aggiunte all'ultimo. È un momento molto triste per quanto mi riguarda. Ma noi abbiamo già vinto, ringrazio tutti i miei sostenitori e chi ha lavorato con noi". "Che succede ora alle elezioni?" ha continuato. "Sanno che non potevano vincere e quindi hanno detto 'andiamo in tribunale'. Lo avevo detto io dal giorno stesso in cui sono stati mandate decine di milioni di schede per posta. E' un imbroglio, una frode per gli americani", ha concluso il presidente prima di cedere la parola al suo vice Pence.Il presidente ha commentato su Twitter dopo che il suo sfidante Joe Biden si è detto convinto che vincerà le elezioni presidenziali Usa. "Siamo MOLTO avanti, ma cercano di RUBARE l'elezione. Non lasceremo che accada. Non si può votare dopo la chiusura dei seggi!" ha scritto Trump. Twitter ha però bollato il 'cinguettio' del presidente Usa. Per il social network, "il contenuto condiviso in questo tweet è tutto o in parte controverso e potrebbe essere fuorviante". E dopo Twitter, anche Facebook ha segnalato il post di Donald Trump in cui il presidente Usa accusa i democratici di essere pronti a rubare le elezioni. Il social di Mark Zuckerberg ha aggiunto sotto il post una finestra in cui viene precisato che "il risultato finale delle elezioni potrebbe essere diverso dal voto iniziale in quanto lo scrutinio durerà per giorni o settimane dopo la chiusura dei seggi". Il social quindi sembra voler segnalare agli utenti gli scenari possibili a seggi chiusi.Due ore prima - alle 6.30 italiane - aveva parlato il candidato democratico. "Sono qui stasera per dirvi che siamo sulla strada per vincere queste elezioni". Lo ha detto il candidato Dem alla Casa Bianca, Joe Biden, parlando dal Delaware a fianco della moglie Jill mentre il conteggio dei voti delle presidenziali Usa è ancora in corso. Jill Biden, vicino al podio del marito, indossava la mascherina."Lo sapevamo, visti i voti per corrispondenza senza precedenti, che ci sarebbe voluto tempo, e dobbiamo essere pazienti, finché lo scrutinio non sarà finito e non sarà contato ogni singolo voto, ogni scheda. Siamo positivi su dove ci troviamo", ha detto mentre il conteggio dei voti delle presidenziali Usa è ancora in corso. Secondo Biden, ora è necessario avere "pazienza". "Sapevamo che sarebbe durata molto, forse fino a domani, forse di piu'" ha detto il candidato democratico.Biden ha fatto riferimento ai voti anticipati e per posta, esprimendo poi soddisfazione per i primi risultati. Citata l'affermazione in Arizona e in Minnesota e una buona prova in Georgia. "Siamo ancora della partita" ha detto Biden riguardo a questo Stato, dove pure i repubblicani e Donald Trump sono in vantaggio. Chiusura invece sugli Stati dove il conteggio del voto per posta potrebbe determinare i ritardi piu' significativi: Wisconsin, Michigan e soprattutto Pennsylvania. "Vinceremo la Pennsylvania - ha detto Biden - ma ci vorrà tempo".