Verso le presidenziali ​Usa 2020: 61 milioni di americani hanno già votato, è record assoluto Oltre 40 milioni di americani lo hanno fatto per posta. Trump preme sull'acceleratore, solo nelle 48 ore finali della campagna terrà 11 comizi. Biden guarda alla Georgia, Stato che non vota per un presidente Dem da oltre un quarto di secolo, ma in cui i sondaggi danno un testa a testa

Ben 61 milioni di americani hanno già votato per le presidenziali statunitensi. E' quanto emerge dai dati della University of Florida, che monitora l'andamento dell'early voting attraverso lo Us Election Project.

Si tratta di un record assoluto che polverizza anche i numeri del 2016. Nel dettaglio a oggi, quando mancano otto giorni all'Election Day, attraverso il voto anticipato si sono già espressi 60.966.818 elettori, di cui oltre 40 milioni per posta. Un andamento certamente favorito dai timori legati alla pandemia e al rischio di contagio.

Donald Trump intanto preme sull'acceleratore e intensifica un programma già pienissimo nell'ultima settimana di campagna elettorale, nonostante le preoccupazioni legate al coronavirus a livello nazionale. Gli eventi sono in programma, mentre gli Stati Uniti assistono a un ulteriore aumento di contagi e mentre alla Casa Bianca sembra esserci un nuovo focolaio, con diversi collaboratori del vicepresidente Mike Pence risultati positivi al Covid-19 (mentre il suo staff ha fatto sapere che lui lunedì è risultato negativo). In quest'ultimo sforzo, è previsto che Trump tocchi circa una decina di Stati, per provare a recuperare terreno su Joe Biden. Solo nelle 48 ore finali, Trump terrà 11 comizi.

Biden, dal canto suo, dovrebbe toccare i 6 cosiddetti 'battleground States' ritenuti chiave per una vittoria. Il programma del candidato democratico prevede però un mix di eventi in presenza, con distanziamento, e virtuali. Biden resta oggi vicino alla sua Wilmington, in Delaware. Per lui viaggi sono previsti più avanti in settimana: domani andrà in Georgia, Stato che non vota per un presidente Dem da oltre un quarto di secolo, ma in cui i sondaggi danno un testa a testa.