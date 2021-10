A ottobre lo fece Southwest Usa, America Airlines cancella oltre 1.400 voli Per maltempo e carenza di personale

Condividi

American Airlines ha cancellato oltre 1.400 voli durante il weekend a causa di carenze di personale e per il maltempo di queste ultime ore.La compagnia aerea statunitense ha cancellato 551 voli sabato, 480 voli domenica, oltre a 376 voli venerdì. Il sito di monitoraggio Flight Aware ha riferito che American ha anche ritardato oltre 1.000 voli da venerdì.American Airlines ha assicurato che sta aumentando il personale in tutte le operazioni, con quasi 1.800 assistenti di volo rientrati dal congedo e più di 600 assistenti di volo appena assunti entro fine dicembre.Sono molte le compagnie aeree americane che hanno avuto difficoltà per la carenza degli equipaggi dopo la ripresa del traffico seguita allo stop causato dalla pandemia. Anche Southwest si sta muovendo con un piano di assunzioni serrato e l'obiettivo di avere 5.000 nuovi dipendenti entro la fine di quest'anno. All'inizio di ottobre Southwest ha cancellato quasi 2.400 voli in tre giorni a causa anche del maltempo.