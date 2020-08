Maryland Esplosione a Baltimora, crollano diverse abitazioni. Almeno un morto, bambini intrappolati I Vigili del fuoco confermano una fuga di gas. Tre persone ricoverate in gravi condizioni

Diverse case sono esplose a Baltimora. Lo riferiscono i vigili del fuoco della città. Ci sarebbero almeno un morto, varie persone ferite o intrappolate sotto le macerie. La causa è stata una fuga di gas riporta il New York Times, citando i pompieri della cità', secondo i quali la società Baltimore Gas and Electric è sul posto e sta lavorando per chiudere le condutture nell'area così da metterla in sicurezza. Una volta che le tubature saranno state chiuse la società procederà a ispezionare il luogo dell'incidente e le apparecchiature che lo avrebbero causato.



#Breaking: A massive explosion occurred about 25 minutes ago in #Baltimore leveling multiple houses. There are initial reports of injuries due to the explosion and people still trapped under the rubble. pic.twitter.com/0tylKOfv5P — The Up2Dater (@UptoDateNewz) August 10, 2020

La vittima, secondo i media Usa, è una donna mentre almeno altre tre persone sono state salvate dai pompieri e sono ricoverate ora in gravi condizioni. Tra gli intrappolati, almeno cinque, ci sarebbero anche dei bambini.

Le immagini diffuse dai vigili del fuoco mostrano macerie sparse per decine di metri.