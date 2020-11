Usa: Biden annuncia 4 nuove nomine per il suo staff Sono tutti stretti collaboratori della campagna elettorale e veterani dell'amministrazione Obama

Condividi

Il presidente eletto americano Joe Biden annuncia nuove nomine per il suo futuro team alla Casa Bianca, mentre Donald Trump continua a non ammettere la sconfitta.Sono tre donne e un latino, tutti stretti collaboratori della campagna elettorale e veterani dell'amministrazione Obama.è stata scelta come direttore dell'ufficio per i rapporti con il Parlamento, dopo aver ricoperto un ruolo analogo nell'amministrazione Obama.L'ufficio del personale del presidente è stato affidato a, che è stata capo dello staff dell'allora second lady Jill Biden e ambasciatrice per le questioni femminili globali., diventa il "social secretary" della Casa Bianca, dopo aver ricoperto questo ruolo di organizzatore degli eventi ufficiali per i Biden all'epoca della vicepresidenza.Infinesarà direttore della politica della first lady Jill Biden, dopo aver ricoperto diversi incarichi nel'amministrazione Obama.