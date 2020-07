Verso le presideziali Usa, Biden annuncia piano da 2 mila miliardi per energia "pulita"

Un piano da duemila miliardi di dollari per ricostruire le infrastrutture e produrre energia pulita. Il "grande piano verde" è stato presentato oggi dal candidato democratico alla presidenziali Joe Biden. Il progetto rientra nel programma "Build Back Better", presentato la scorsa settimana in Pennsylvania.Obiettivo, ha spiegato il democratico, è costruire un "percorso irreversibile" per arrivare ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050. Tra i punti, la ristrutturazione di quattro milioni di edifici e la riconversione ecologica di due milioni di case."Così come Donald Trump ha negato l'emergenza del Covid - ha attaccato Biden - bocciando la scienza e fallendo, così nel definire il cambiamento climatico una bufala, ha permesso che le nostre infrastrutture si deteriorassero e i campi dei nostri agricoltori finissero travolti dalle inondazioni". "Ha fermato l'America - ha aggiunto - dando alla Cina e agli altri Paesi il via libera per superarci sulle nuove tecnologie. Trump ci ha reso più vulnerabili, e più deboli, come nazione".