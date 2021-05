Stati Uniti Biden, manovra da 6.000 miliardi per reinventare economia Usa Il Presidente americano presenta formalmente il suo primo budget. Previsti prelievi sulle grandi società e sugli americani più ricchi, privilegiati dai tagli delle tasse di Trump

di Tiziana Di Giovannandrea Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha presentato formalmente il suo primo budget. Si tratta di una manovra gigantesca, senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale, da 6000 miliardi di dollari, con 2300 miliardi dedicati alle infrastrutture, 1800 miliardi diretti alle famiglie, altri 1500 miliardi per finanziarie le varie agenzie federali e altre risorse anche per la Difesa.L'intenzione è quella di "reinventare" l'economia americana rendendola più competitiva, ma il risvolto della medaglia è quello del rischio di far crescere il deficit e il debito pubblico a livelli record.Gli stanziamenti per il 2022 sono quanto ha pensato di mettere in campo Joe Biden per rilanciare l'economia statunitense dopo la grave crisi economica e sociale causata dalla pandemia da Covid-19. Il presidente Usa ha commentato: "Non possiamo ritornare semplicemente a come erano prima le cose, dobbiamo cogliere il momento per reimmaginare e ricostruire l'economia americana".Le linee guida del piano di rilancio di Biden prevedono, contrariamente al suo predecessore Donald Trump, l'aumento in modo considerevole gli investimenti per le infrastrutture, il welfare (in particolare quello per l'infanzia) e la lotta al cambiamento climatico, finanziandoli con unper le grandi società e gli americani più ricchi, decisione che trova molti dissensi anche tra i democratici. "Ci riprenderemo un po' di soldi di quell'1% dei super ricchi in America che ha tratto beneficio dai tagli delle tasse di Trump" ha detto il presidente Biden.Al centro della manovradellaper impedire il declino economico e sociale del paese che si trova in una stagnazione della spesa che va avanti da oltre un decennio. Previsto l'aumento anche del budget per la Difesa, seppur di poco. Secondo le previsioni della Casa Bianca,scenderà al 4,7% entro la fine dell'anno, al 4,1% nel 2022 e al 3,8% nel 2023. Dovrebbe poi rimanere al 3,8% per i successivi sette anni.Joe Biden ha spiegato la filosofia che sta dietro la manovra da 6 mila miliardi di dollari illustrando come l'economia americana deve essere ripensata per permettereper cui lavorano: "Dobbiamo nuovamente collegare il successo della nostra economia con la gente che produce questo successo, gli. Questo legame è stato spezzato", ha detto Biden, rilanciando anche l'. "Non è possibile che l'unica misura del nostro successo economico siano i profitti del mercato azionario o le retribuzioni dei manager. Per me l'unica cosa che conta è come stanno le famiglie dei lavoratori", ha concluso il presidente americano, rilanciando l'aumento del salario minimo a 15 dollari l'ora: "Nessuno dovrebbe lavorare 40 ore alla settimana e vivere sotto la soglia della povertà".