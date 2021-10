Stati Uniti Casa Bianca: "Proposte a Corea del Nord finora senza alcuna risposta" Nuovi test missilistici sono stati compiuti dalla Corea del Nord. Il segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che gli Usa sono preoccupati dei recenti lanci di missili, per le ripetute violazioni delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu e per gli atti che hanno creato "maggiori prospettive di instabilità nella regione"

Jen Psaki, portavoce Casa Bianca

di Tiziana Di Giovannandrea Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca in conferenza stampa ha affermato: "Abbiamo presentato diverse proposte specifiche alla Corea del Nord ma a oggi non abbiamo ricevuto una risposta".Nelle scorse ore Pyongyang ha annunciato di avere testato con successo un nuovo missile antiaereo "recentemente sviluppato". Secondo l'agenzia nordcoreana Kcna, "sono state verificate le notevoli prestazioni in combattimento" di questo missile recentemente messo a punto, "con l'introduzione di nuove tecnologie chiave".Si tratta del quarto lancio balistico effettuato nelle ultime settimane.Washington "certamente appoggia" il dialogo intercoreano in linea di principio, ma "siamo preoccupati" per queste "continue violazioni delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu" che creano "maggiori possibilità di instabilità e insicurezza, ha dichiarato il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, secondo quanto riportato dalla stampa americana. "Stiamo cercando di capire esattamente cosa hanno fatto e quale tecnologia hanno utilizzato", ha aggiunto.Il quarto lancio di armi nordcoreano, nelle ultime settimane, è avvenuto in parallelo agli annunci sull'apertura dei canali di comunicazione con Seul.La Corea del Sud, Giappone e Usa normalmente confermano i lanci di missili da parte della Corea del Nord, poco dopo che si verificano, ma questa volta non l'hanno fatto. Gli Stati Maggiori congiunti di Seul hanno affermato che l'intelligence sudcoreana e statunitense hanno monitorato le azioni di Pyongyang, senza elaborare ulteriormente.Nel corso della cerimonia per la Giornata delle Forze Armate in Corea del Sud, il presidente Moon Jae-in ha detto che respingerà con forza qualsiasi tentativo di minacciare la vita del suo popolo e si adopererà per raggiungere una pace duratura, senza però fare menzione dei recenti test della Corea del Nord, presumibilmente nel tentativo di mantenere aperti i colloqui tra le due Coree.