Usa-Cina. Prima telefonata tra Joe Biden e Xi Jinping

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato al telefono con il presidente cinese Xi Jinping per la prima volta in sette mesi. Lo hanno reso noto la Casa Bianca e la tv cinese CCTV.Biden ha espresso l'auspicio che la "competizione" tra i due Paesi non si traduca in "conflitto". Al suo omologo di Pechino, ha manifestato la rassicurazione degli Stati Uniti che i rapporti restino in una "dinamica competitiva e che non si crei in futuro alcuna situazione di conflitto indesiderato". Lo ha riferito ai giornalisti un funzionario della Casa Bianca.Il colloquio, come ha chiarito il presidente Biden, rientra nello sforzo in corso degli Stati Uniti per gestire in maniera responsabile la concorrenza tra gli Usa e la Repubblica Popolare Cinese. Il presidente Biden ha sottolineato il duraturo interesse degli Stati Uniti alla pace, stabilità e prosperità nell'area dell'Indo-Pacifico e nel mondo e i due leader hanno discusso circa la responsabilità di entrambe le nazioni nel garantire che la competizione non si tramuti in conflitto".E' stato un colloquio "franco e approfondito" quello tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo riferisce la tv della Repubblica Popolare CCTV.