I dati rivista Pediatrics Usa, 140mila bambini hanno perso un genitore a causa del Covid Uno studio fatto durante i 15 e i 19 mesi della pandemia

Sono più 700mila le vittime del Covid negli Stati Uniti. Unico paese al mondo ad avere superato questo numero. Altro numero che colpisce è che tra le conseguenze “indirette” della pandemia sono i 140mila bambini che si sono ritrovati senza uno dei genitori. I dati sono stati raccolti dall'autorevole rivista Pediatrics durante 15 dei 19 mesi della pandemia. Nella maggioranza dei casi, si legge, genitori sopravvissuti o altri membri della famiglia sono rimasti a provvedere a questi bambini, che i ricercatori definiscono genericamente "orfani". Per una percentuale di questi sfortunati minori, però, le autorità federali sono dovute ricorrere all'affidamento.22mila bambini sono rimasti con il nonno come punto di riferimento, altri con una persona che viveva nella stessa casa del bimbo. Altro dato messo in luce dallo studio è che più della metà dei bambini “orfani” apparteneva alla comunità afroamericana o ispanica, nonostante costituiscano il 40% circa della popolazione americana. In California, il 67% dei bambini che hanno perso il loro "tutore primario" erano ispanici mentre nel Mississippi erano afroamericani per il 57%.