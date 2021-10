Cybercrime Usa, Nyt: nuovo attacco hacker da agenzia di intelligence russa L'attacco sembra provenire dalla S.V.R., la prima a entrare nelle reti del Comitato nazionale democratico durante le elezioni del 2016

Condividi

La principale agenzia di intelligence russa ha lanciato un altro cyber attacco contro le reti informatiche del governo, delle aziende e dei think-tank degli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times, che cita funzionari Microsoft ed esperti di sicurezza informatica.L'attacco arriva solo pochi mesi dopo che il presidente Usa Joe Biden ha imposto sanzioni a Mosca in risposta a una serie di sofisticate operazioni di spionaggio che la Russia ha condotto in tutto il mondo.Funzionari del governo hanno confermato che l'operazione, apparentemente finalizzata all'acquisizione di dati archiviati nel cloud, sembrava provenire dalla S.V.R., l'agenzia di intelligence russa che è stata la prima a entrare nelle reti del Comitato nazionale democratico durante le elezioni del 2016.Sebbene Microsoft abbia insistito sul fatto che la percentuale di violazioni riuscite sia piccola, non ha fornito informazioni sufficienti per misurare con precisione la gravità dell'attacco, scrive il Nyt.