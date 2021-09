"Aukus" Usa, Regno Unito e Australia lanciano partenariato per contrastare la Cina Patto trilaterale per condividere tecnologie militari

Stati Uniti, Regno Unito e Australia lanciano un partenariato di sicurezza per la zona indo-pacifica per contenere in particolare la minaccia cinese.L'annuncio in un vertice virtuale tra il presidente americano Joe Biden, il premier britannico Boris Johnson e quello australiano Scott Morrison.I tre leader hanno sottolineato che la partnership tra i tre Paesi promuoverà una più profonda condivisione di informazioni e tecnologia, una maggiore integrazione per quanto riguarda difesa e sicurezza oltre a basi industriali e catene di rifornimento.Il patto trilaterale per condividere tecnologie militari avanzate è relativo tra l'altro ai sottomarini nucleari nell'Oceano Indiano, di cui l'Australia sarà aiutata a dotarsi.L'obiettivo dell'accordo, denominato Aukus, è "contribuire a sostenere la pace e la stabilità nella regione indo-pacifica". Nel testo non è mai nominata la Cina ma tutti i media Usa leggono la nuova alleanza come una mossa per contenere e contrastare la minaccia cinese nell'area.