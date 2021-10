Provvedimento valido anche nei casi di incesto o stupro La Corte d'appello ripristina la legge anti aborto in Texas La legge, che vieta l'aborto in un ampio ventaglio di casi dopo la sesta settimana di gravidanza, era entrata in vigore all'inizio di settembre

Una corte d'appello federale di Austin ha reintrodotto la legge restrittiva sull'aborto approvata in Texas, bocciando il provvedimento precedentemente assunto da una corte di grado inferiore.L'ordine è stato emesso venerdì sera, appena un giorno dopo che un tribunale di Austin si era schierato con l'amministrazione Biden e aveva sospeso la legge del Texas nota come 'Senate Bill 8'.La legge, che vieta l'aborto in un ampio ventaglio di casi dopo la sesta settimana di gravidanza, era entrata in vigore all'inizio di settembre. Ed è valida anche nei casi di incesto o stupro."Questa corte non permetterà che questa scioccante privazione di un diritto così importante continui un altro giorno", aveva scritto il giudice nella sua decisione. Gli aborti oltre le sei settimane erano quindi ripresi nelle cliniche statali. Il procuratore generale del Texas, il repubblicano Ken Paxton, ha fatto però appello alla Corte federale di New Orleans, considerata una delle più conservatrici del Paese, che si è pronunciata in suo favore. "Grandi notizie stasera", ha twittato Paxton non appena è stata rilasciata la decisione sull'appello. "Combatterò gli eccessi del governo federale in ogni momento", ha aggiunto.Con ogni probabilità, il governo federale Usa contesterà la decisione della corte d'appello alla Corte suprema degli Stati Uniti. Quest'ultima garantiva nel 1973, nella sua emblematica sentenza Roe contro Wade, il diritto delle donne ad abortire e precisava che si applicava fino a quando il feto non è vitale, cioè intorno alle 22 settimane di gravidanza. Negli ultimi anni leggi paragonabili a quelle del Texas sono state approvate da una dozzina di altri stati conservatori e condannate in tribunale per aver violato tale giurisprudenza.Il Texas aveva circa due dozzine di cliniche per aborti prima che la legge entrasse in vigore il 1 settembre. Amy Hagstrom Miller, presidente di Whole Woman's Health, ha detto che giovedì le sue cliniche hanno chiamato alcuni pazienti che erano in una lista nel caso in cui la legge fosse stata bloccata a un certo punto. Altri appuntamenti erano in fase di programmazione per i prossimi giorni e le linee telefoniche erano di nuovo occupate. Ma alcuni dei 17 medici delle cliniche stavano ancora rifiutando di eseguire aborti a causa del rischio legale. Planned Parenthood afferma che il numero di pazienti del Texas nelle sue cliniche è diminuito di quasi l'80% nelle due settimane successive all'entrata in vigore della legge. Intanto gli stati vicini registrano un'ondata di pazienti che si recano lì per abortire."Questa è una preghiera esaudita", ha detto Kimberlyn Schwartz, portavoce di Texas Right to Life , il più grande gruppo anti-aborto dello stato.