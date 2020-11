Usa: Trump vieta investimenti in aziende cinesi legate ad attività militari di Pechino L'ordine esecutivo impedisce alle società e ai privati americani di possedere azioni direttamente o tramite fondi che includono una qualsiasi delle 31 società identificate dagli Stati Uniti come favorevoli alla modernizzazione dell'Esercito popolare di liberazione

Il presidente americano, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo con cui vieta agli investitori americani di investire in società cinesi legate alle attività militari di Pechino. Lo rende noto la Casa Bianca.L'ordine esecutivo impedisce alle società e ai privati americani di possedere azioni direttamente o tramite fondi che includono una qualsiasi delle 31 società identificate dagli Stati Uniti come favorevoli alla modernizzazione dell'Esercito popolare di liberazione.Le società nel mirino, che includono grandi aziende aerospaziali, cantieristiche e di costruzione statali, nonché società tecnologiche come Inspur Group, consentono l'accesso ai militari a tecnologie e competenze avanzate per aiutare l'Esercito popolare ad espandersi e ad assumere una posizione più aggressiva in tutto il mondo, secondo quanto dichiarano i funzionari del governo americano.L'amministrazione Trump ha sempre tentato di contrastare l'ascesa di Pechino come concorrente globale, economicamente, politicamente e militarmente, e ha fatto più volte ricorso a ordini esecutivi per limitarne l'influenza. L'ordine, che secondo i funzionari dell'amministrazione è in corso di revisione da mesi, vieta l'acquisto o l'investimento in fondi dei mercati emergenti, che includono le società, a partire dall'11 gennaio. E concede agli investitori tempo fino a novembre 2021 per disinvestire nei titoli cinesi.Alcune delle società interessate, scrive il Wall Street Journal, sono negoziate sulle borse cinesi, compresa quella di Hong Kong, e talvolta le loro azioni vengono acquistate da investitori statunitensi come parte di fondi comuni di investimento. Due delle società, China Mobile Communications e China Telecommunications Corp., hanno rami che operano nelle borse statunitensi.Non è chiaro quanti americani possiedano questi titoli nè quanti fondi siano in gioco.