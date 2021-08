A rischio Lousiana e Mississipi Usa, l'uragano Ida fa paura. 16 anni fa la devastazione di Katrina Categoria 4 con venti a 220 km orari. Katrina, uragano di categoria 3, provocò la morte di oltre 1.800 persone e danni per miliardi di dollari

Gli occhi sono puntati ancora una volta sulla città New Orleans, dove il sole è ancora alto. Un’immagine da cartolina che muterà tra poche ore come accadde 16 anni fa. Qui arrivò l’uragano Katrina e tra poche ore forse, la devastazione che portò, potrebbe essere solo un pallido ricordo. La città è deserta ma dietro a quel silenzio è già partito il piano di evacuazione per l’arrivo di un altro uragano: Ida. Dopo aver lasciato le coste cubane, ora Ida spaventa Stati Uniti e, in particolare la Lousiana e il Mississipi.Il National Weather Service (NWS) prevede che possa toccare terra nella giornata di domenica come uragano di categoria 4, estremamente pericoloso, ma forti piogge sono attese già nelle prossime ore con venti previsti fino a 200 chilometri all'ora. Ida rischia di spazzare via e rendere inabitabili aree costiere dello stato "per settimane e mesi", ha messo in guardia il National Weather Service, l'agenzia governativa per le previsioni meteorologiche. "Ida è estremamente pericolo",avverte l'Hurricane Center.La sindaca di New Orleans, La Toya Cantrell, parla di "drammatica minaccia". "Evacuazioni volontarie sono in corso ma il tempo non è dalla nostra parte e a questo punto non possiamo ordinare più evacuazioni obbligatorie", dice spiegando che farlo creerebbe ulteriori ingorghi sulle strade complicando i soccorsi nel caso in cui le cose dovessero precipitare repentinamente. Nella città di New Orleans i negozi blindano le vetrine con il legno, i supermercati sono presi d'assalto, le case messe al sicuro come possibile, i turisti rispediti a casa. Nel Quartiere Francese c’è un silenzio assordante. Fra i residenti la paura è molta. Il fatto che Ida sia attesa nel giorno dell'anniversario di Katrina non è visto come un buon segnale. A questo si aggiunge che Ida è prevista come un uragano di categoria 4: Katrina, che era 'solo' di categoria 3, fece oltre 1.800 morti, danni per miliardi di dollari. Il tutto senza contare il Covid, che espone la popolazione ulteriori rischi.Joe Biden segue dalla Casa Bianca gli sviluppi meteo temendo il peggio, ovvero il ripetersi dell''incubo' George W. Bush, l'ex presidente al bivio fra la guerra in Afghanistan che aveva avviato in risposta all'11 settembre e sommerso dalle critiche per la 'debacle' su Katrina. Biden ha sentito il governatore della Louisiana e fatto il punto con la Federal Emergency Management Agency ricevendo rassicurazioni sui preparativi. La protezione civile ha infatti riferito di aver già posizionato nell'area del Golfo del Messico generatori di energia elettrica, cibo e acqua in modo di essere da subito pronta a rispondere a un'eventuale emergenza. Il timore è che Ida si muova lentamente a terra: questo significherebbe piogge più intense e quindi un più alto rischio di inondazioni soprattutto a New Orleans, che resta vulnerabile nonostante gli investimenti miliardari dopo Katrina.