Aveva 95 anni Usa: è morto Brent Scowcroft, fu consigliere di Ford e Bush Nel 2003 fu una delle poche voci repubblicane contro l'invasione dell'Iraq

E' scomparso Brent Scowcroft, ex consigliere per la sicurezza nazionale sotto la presidenza di Gerald Ford (1975-77) e George W. Bush (1989-1993), ex generale dell'aviazione ed ex consulente militare di Richard Nixon. Scowcroft è morto nella sua abitazione a Falls Church (Virginia).Figura chiave durante la guerra del Golfo e nel delicato periodo di transizione alla fine della Guerra Fredda, aveva 95 anni. Nel 2003 fu una delle poche voci repubblicane contro l'invasione dell'Iraq. L'annuncio è stato dato dal gruppo Scowcroft, la società internazionale di consulenza d'affari alle aziende da lui fondata alla fine della sua carriera pubblica.Scowcroft era nato il 19 marzo 1925 a Ogden, nello Utah. Laureato a West Point nel 1947, ha subito scelto l'aviazione. Nel 1991 George W. Bush lo ha insignito della Medal of Freedom, l'onoreficenza presidenziale più prestigiosa, due anni dopo la Regina Elisabetta lo ha nominato Cavaliere Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico. Scowcroft è ricordato da tutti come un modello di equilibrio e imparzialità, il suo approccio alle questioni di politica estera è stato un esempio di correttezza e di rifiuto delle logiche di parte."Ci uniamo ai nostri connazionali e a chi si lotta per la libertà nel mondo onorando la memoria del generale Brent Scowcroft. Rispettato da ogni parte politica per la sua saggezza e onestà, è stato certamente uno dei grandi statisti americani del ventesimo secolo", ha scritto in un tweet la Fondazione George & Barbara Bush. Anche Susan Rice, consigliera per la sicurezza nazionale dell'amministrazione Obama e tra le papabili candidate vicepresidenti con Joe Biden, ha ricordato Scowcroft su Twitter come "un uomo gentile, saggio, generoso e brillante, un fulgido modello per noi consiglieri della sicurezza, un mentore e un servitore dello Stato senza pari".