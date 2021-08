Usa Giuramento per Kathy Hochul: prima donna governatrice di New York

Condividi

Kathy Hochul è diventata la prima donna governatrice di New York, prendendo il controllo di un governo statale che cerca di tornare al lavoro dopo mesi di distrazioni per le accuse di molestie sessuali contro il predecessore Andrew Cuomo.La democratica originaria dell'area occidentale di New York ha prestato giuramento come governatrice nel corso di una breve cerimonia privata supervisionata dalla giudice suprema dello Stato, Janet DiFiore.Cuomo ha lasciato l'incarico due settimane dopo aver annunciato che si sarebbe dimesso anziché affrontare una probabile battaglia per l'impeachment.