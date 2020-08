Usa, plauso di Trump a Oracle per la proposta di acquisto di TikTok Il proprietario di Oracle è un sostenitore del presidente

Il presidente Donald Trump esprime il suo supporto ad Oracle per l'acquisto di TikTok, che si aggiunge alle trattative già aperte da Microsoft e all'interesse mostrato da Twitter. Oracle ha legami più stretti con la Casa Bianca rispetto alla maggior parte delle altre parti coinvolte nella gara, poiché Larry Ellison, co-fondatore, presidente e maggiore azionista dell'azienda, all'inizio di quest'anno ha organizzato una raccolta fondi a casa sua per il presidente Trump.Interrogato dai giornalisti sulla possibilità di considerare Oracle un buon acquirente per TikTok, il presidente ha detto: "Penso che Oracle sia una grande azienda e penso che il suo proprietario sia un ragazzo eccezionale, una persona straordinaria. Penso che Oracle sarebbe sicuramente qualcuno in grado di gestirlo".L'amministrazione Trump ha affermato, da mesi, che TikTok rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale perché è di proprietà di ByteDance, un'azienda cinese che ha contestato le accuse statunitensi di aver condiviso informazioni di utenti Usa con il governo di Pechino.Trump ha ancora ribadito che chiunque sia l'acquirente di TikTok, esso dovrà effettuare un pagamento sostanziale al governo degli Stati Uniti come parte della transazione.