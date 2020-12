Usa: sparatoria davanti a cattedrale New York, colpito l'aggressore

La polizia di New York ha colpito un uomo che aveva aperto il fuoco all'esterno della cattedrale di Saint John the Divine di Manhattan, fuori dalla quale un coro stava intonando canti natalizi. L'aggressore è ferito in modo grave.Non si hanno al momento notizie di feriti tra i fedeli che cantavano sulla scalinata della celebre chiesa, situata in Amsterdam Avenue, nel quartiere di Morningside Heights.Secondo le prime informazioni riportate dai media Usa, l'obiettivo dello sparatore non erano i fedeli ma la polizia. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 4 del pomeriggio davanti alla cattedrale che si trova ad Harlem ed è la casa madre della diocesi episcopale di New York e dunque sede del vescovo.