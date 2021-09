Tra le cause l'alta velocità Usa: treno deragliato, gli ultimi precedenti L’ultimo in ordine di tempo nel 2016. Da un treno Amtrak a 160 km orari si staccò la motrice uccidendo 2 operai della manutenzione

Risale a poco più di sei anni fa l'ultimo incidente ferroviario con otto morti fra le persone a bordo di un treno, negli Usa. Questi gli incidenti più recenti.il treno Amtrak 188 stava viaggiando al doppio del limite di velocità di 50 miglia orari, circa 80 chilometri l'ora, quando entrò in una curva stretta a Philadelphia e deragliò. Otto persone rimasero uccise e più di 200 ferite. Uscirono dai binari la motrice e quattro dei sette vagoni passeggeri. Diversi vagoni si ribaltarono e si squarciarono.: un treno passeggeri dal Vermont alla capitale Washington deragliò per aver colpito delle rocce che erano cadute sui binari da una sporgenza. La locomotiva e un vagone passeggeri si rovesciarono in un terrapieno, facendo deragliare altri tre vagoni e ferendo sette persone.un treno Amtrak che viaggiava da Los Angeles a Chicago fuori dai binari nel sud-ovest del Kansas, con cinque vagoni deragliati, ferendo almeno 32 persone. Gli investigatori stabilirono che la causa dell'incidente fu che un camion per la consegna del mangime per il bestiame aveva danneggiato il binario spostandolo di circa mezzo metro prima che passasse il treno.: due operai della manutenzione travolti e uccisi da un treno Amtrak che andava a più di 100 miglia orarie, cioè a 160 km orari a Chester, Pennsylvania. Deragliò la motrice principale.