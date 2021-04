Caccia all'uomo ad Austin Usa. Tre morti per una sparatoria in Texas: ricercato un ex poliziotto L'ipotesi della polizia è quella di un episodio domestico isolato, le vittime "erano tutte note al sospettato"

È caccia all'uomo a Austin, in Texas, dopo la sparatoria in un complesso residenziale che ha visto la morte di tre persone. Il fuggitivo è stato identificato come Stephen Broderick, 41 anni, ex detective della contea di Travis, che ha aperto il fuoco nella tarda mattinata di domenica.Le vittime, due donne e un uomo, "erano tutte note a questo sospettato", ha detto il capo della polizia ad interim di Austin, Joseph Chaco. Coinvolto anche un bambino ma è stato localizzato e messo in salvo.L'ipotesi è quella di un episodio domestico isolato. "A questo punto, non pensiamo che questo individuo sia ancora là fuori a prendere di mira persone a caso per sparare. Ciò non significa che non sia pericoloso", ha aggiunto.L'uomo si era dimesso dalla polizia lo scorso 20 giugno dopo essere stato arrestato e accusato di aggressione sessuale di un bambino. Lo stesso mese era stato rilasciato su cauzione.