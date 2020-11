USA2020

2020/11/13 20:55

Elezioni americane Usa2020: Trump ritira causa in Arizona. Per la Cnn, Biden vince in Georgia e Trump in North Carolina Secondo i legali ricontare i voti non potrebbe cambiare il risultato a favore di Joe Biden in quello Stato

Un giudice del Michigan respinge ricorso Trump

Un giudice del Michigan ha respinto la richiesta della campagna di Donald Trump di bloccare la certificazione dei risultati delle elezioni a Detroit. I ricorrenti citavano due persone che sostenevano di aver assistito a irregolarità che consentivano il conteggio delle schede non valide. Timothy Kenny, giudice capo della Wayne County Circuit Court, ha detto che quelle persone "non avevano una piena comprensione" del processo di conteggio dei voti e la loro "interpretazione degli eventi è errata e non credibile".



Per Cnn Biden vince in Georgia, Trump in North Carolina

