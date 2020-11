Usa2020, Trump torna a parlare in pubblico e insiste: "Ho vinto" Il presidente americano ha inoltre accusato la Pfizer di aver ritardato strategicamente l'uscita dei dati sull'efficacia del vaccino

Il presidente Usa Donald Trump torna a parlare in pubblico con una conferenza stampa alla Casa Bianca sulla riduzione dei prezzi dei farmaci, e ribadisce di aver vinto le elezioni americane. "Big pharma ha speso miliardi di dollari in pubblicità negativa contro di me durante la campagna, che ho vinto tra l'altro"."Con un lavoro durato due anni abbiamo ridotto i prezzi dei farmaci come nessun amministrazione aveva fatto prima. Lo abbiamo fatto per i malati, per gli anziani. Lo abbiamo fatto per l'America" ha detto Trump. "Io non piaccio alle compagnie farmaceutiche, ma abbiamo dovuto farlo. Spero che lo mantengano, spero abbiano il coraggio di mantenerlo".Il presidente Usa ha inoltre accusato la Pfizer di aver ritardato l'uscita dei dati preliminari sull'efficacia dei vaccini a dopo il voto, come reazione alle sue aggressive politiche sui prezzi dei farmaci. "Pfizer e anche altri hanno deciso di non far uscire i risultati sui vaccini, in altre parole di non uscire con un vaccino, fino a dopo le elezioni. Hanno aspettato, aspettato, aspettato...".