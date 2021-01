Coronavirus

2021/01/05 22:35

"Oggi somministrate 60mila dosi" Vaccinate 236mila persone in Italia, usate il 49% delle dosi Fonti di Palazzo.Chigi: oggi chiuderemo a oltre 240mila. Il Lazio rimane in testa, in coda Lombardia, Sardegna e Calabria. Arcuri: questa accelerazione deve continuare

Locatelli: "Il numero dei vaccinati in Italia non è irrilevante". Palazzo Chigi: "Secondi in Europa"

Locatelli: "Il numero dei vaccinati in Italia non è irrilevante". Palazzo Chigi: "Secondi in Europa" Cominciata la valutazione Ema sul vaccino Moderna, ok previsto per domani

Cominciata la valutazione Ema sul vaccino Moderna, ok previsto per domani Ippolito: "Anticorpi nel 92,5% dei vaccinati con ReiThera" Condividi Crescono rapidamente le vaccinazioni effettuate in Italia: ora sono 235.992, il 49,2% rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati al nostro Paese. Questi i dati forniti dagli uffici del commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri,



La Regione con la percentuale più alta è il Lazio con il 77,9%, seguono la Toscana (75,1%) e il Veneto (73,8%). In fondo alla classifica ci sono la Lombardia (21%), la Valle d'Aosta (18,07%), la Sardegna (9,8%) e la Calabria (6%).



Secondo fonti di Palazzo.Chigi, oggi si supereranno le 240mila somministrazioni. "Altri 60mila vaccini oggi. Chiuderemo a oltre 240mila", affermano le fonti.



"Riteniamo che questa accelerazione debba continuare se non ulteriormente incrementarsi", ha detto il commissario straordinario Arcuri, intervistato dal Tg1. Crescono rapidamente le vaccinazioni effettuate in Italia: ora sono 235.992, il 49,2% rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati al nostro Paese. Questi i dati forniti dagli uffici del commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri,La Regione con la percentuale più alta è il Lazio con il 77,9%, seguono la Toscana (75,1%) e il Veneto (73,8%). In fondo alla classifica ci sono la Lombardia (21%), la Valle d'Aosta (18,07%), la Sardegna (9,8%) e la Calabria (6%).Secondo fonti di Palazzo.Chigi, oggi si supereranno le 240mila somministrazioni. "Altri 60mila vaccini oggi. Chiuderemo a oltre 240mila", affermano le fonti."Riteniamo che questa accelerazione debba continuare se non ulteriormente incrementarsi", ha detto il commissario straordinario Arcuri, intervistato dal Tg1.

Condividi