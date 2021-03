Bucci: "Mandateci dosi e noi somministriamo" Curcio: "Non facciamo classifiche, a noi interessa che si facciano i vaccini" "A noi interessa che il sistema paese vada avanti insieme e che ci si vaccini" ha detto il capo della Protezione civile. oggi a Genova per l'apertura del maxi-hub vaccinale della Fiera. Figliuolo: "Confermo 3 milioni di dosi in arrivo a fine mese"

"Non fermiamoci ai numeri ma utilizziamoli per fare un salto in avanti". Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile. oggi a Genova per l'apertura del maxi-hub vaccinale della Fiera. "Non siamo qua - ha detto facendo riferimento anche alla presenza del Commissario Francesco Figliuolo - a fare classifiche. A noi interessa che il sistema paese vada avanti insieme, ognuno con le possibilità che ha e magari supportando dove c'è necessità. Sappiamo che i valori numerici possono avere un valore diverso in alcune parti d'Italia. A noi interessa ci si vaccini". Poi ha precisato: "A me non interessano numeri e numerini, si parla di 70-72 per cento per ogni Regione, ma non bisogna basarsi sulle percentuali. Fateci vedere anche le criticità, così le intercettiamo per lavorare insieme e risolverle. Qui ognuno fa un pezzettino o altrimenti non ne usciamo. E i famosi 500mila vaccini al giorno li raggiungeremo se ognuno farà il suo pezzettino"."Confermo i circa tre milioni di dosi per fine mese, che ci porteranno a un totale da inizio campagna di 14 milioni e 170.000 dosi, rispetto allo stimato iniziale di 15,6 milioni, ma che è di più rispetto ai cali che inizialmente avevano paventato le aziende. E di questo ritengo si debba dare atto all'intervento del nostro primo ministro". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo all'apertura del maxi hub di vaccinazione alla Fiera di Genova. "Le Regioni hanno i loro modelli, a me interessa che raggiungano i numeri e per raggiungere i numeri sono disposto a qualsiasi cosa che rientri nella legalità" ha detto poi il generale rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul coinvolgimento della sanità privata nella campagna di vaccinazione. "Certamente questa è una buona pratica - ha detto - e ne abbiamo anche altre"."Oggi qua c'è unità di intenti, diamo il via a un hub vaccinale che è forse uno dei più grandi d'Italia a cui collabora tutta la nostra sanità ed è l'occasione per ringraziarla tutta". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell'inaugurazione dell'hub vaccini di Genova".Mandateci più dosi possibili, perché noi le somministreremo". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, intervenendo all'inaugurazione del maxi hub di vaccinazione alla Fiera, nel padiglione Jean Nouvel, e rivolgendosi al generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, seduto al suo fianco. "Vogliamo essere la prima città d'italia ad essere vaccinata completamente - ha aggiunto Bucci - Lo abbiamo dimostrato con il ponte, ma non abbiamo bisogno delle disgrazie per far vedere che siamo in gamba. La migliore best practice è rimboccarci le maniche e lavorare tutti assieme, non solo le amministrazioni, ma anche i cittadini. Vogliamo uscirne bene, anzi meglio di come ne siamo entrati".