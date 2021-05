Vaccini, Fedriga: "Complicato dose in vacanza" "Anticipare o posticipare seconda dose invece risolve problema"

"E' complicato vaccinare chi va qualche giorno in villeggiatura. Invece, poter anticipare o posticipare la seconda dose, credo risolva il problema".Lo ha detto il presidente della Conferenza Regioni, Fedriga, intervenendo a "Porta a porta".Fedriga ha detto che si è "discusso oggi in Conferenza e si vagliano ipotesi fattibili". "In zone dove c'è un afflusso di migliaia e migliaia di turisti è molto difficile organizzare" la vaccinazione. Ma per "chi lavora in Lombardia tutto l'anno e poi torna in Friuli Venezia Giulia tre mesi l'anno, è molto più facile e utile ipotizzare di fare la seconda dose nella regione di residenza".