Terze dosi: "Da oggi aperta campagna per gli over 18" Vaccini, Speranza: "Oltre 6 milioni di terze dosi somministrate" "Ieri 315 mila terze dosi, un grande balzo in avanti", così il ministro della Salute durante il question time alla Camera. "Ciclo completo per l'84,58% degli italiani"

Condividi

Al question time della Camera il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fatto il punto sulla campagna vaccinale: oltre 6 milioni di terze dosi somministrate, ed immunizzazione per quasi l'85% della popolazione. Numeri, secondo il ministro, "incoraggianti", raccomandando però a non abbassare la guardia anche se "l'incidenza sale a 146 (su 100 mila abitanti, ndr) ma meno che in altri Paesi Ue".Il ministro ha sottolineato un balzo degli ultimi giorni nel flusso di somministrazioni: "Ieri 315.290 terze dosi effettuate nel nostro Paese"."Sono 96 milioni e 335mila le dosi somministrate ad oggi: i nostri numeri sono molto incoraggianti", ha aggiunto Speranza, che annuncia l'avvio proprio oggi della campagna vaccinale per i richiami degli over 18."I numeri dell'Italia in questo momento sono più bassi rispetto anche ad alcuni paesi Ue confinanti" - ha proseguito Speranza -"l'incidenza in Slovenia in 7 giorni era di 186 casi, Austria 904 casi, Svizzera 583, Germania 485 e Francia 319 casi". Positivo dunque il dato sull'Italia dall'ultimo report dell'Iss: "125 casi per 100 mila abitanti, che con gli ultimi dati aggiornati a stanotte salgono a 146".Il ministro annuncia che il governo si muoverà in direzione di un rafforzamento dei controlli per gli ingressi dall'estero: "Rafforzare i controlli non solo negli aeroporti, ma anche per altri mezzi di trasporto e nei luoghi di arrivo come nell'area del Friuli Venezia Giulia".Una priorità - ha concluso Speranza - è quella della medicina d'urgenza, e a questo scopo il governo in manovra investirà 90 milioni di euro "per una specifica indennità di funzione per il personale del Pronto soccorso".