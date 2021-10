Question Tiime Vaccini, Speranza: "A oggi oltre 700mila terze dosi, valutiamo ampliamento categoria fragili" Il ministro della Salute: "Il Green Pass è uno strumento importante in questa fase, rende più sicuri i luoghi dove si utilizza"

"Alle 6 di questa mattina risultavano somministrate 700.623 diin Italia", lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del Question time, sottolineando che "la terza dose rappresenta un pezzo importante della nostra strategia di contrasto al virus"."La terza dose - ha proseguito - è stata autorizzata, in sintonia con indicazioni di Ema, prima di tutto per gli immunocompromessi. Per la comunità scientifica non si tratta tecnicamente di un 'booster' ma di un completamento del ciclo vaccinale primario. Le altre categorie che sono stato autorizzate sono gli over-80, gli ospiti delle Rsa, il personale sanitario a partire da quelli di età più avanzata, i fragili di ogni età e gli over 60. L'evidenza scientifica ci porterà passo dopo passo a valutare la terza dose eventualmente anche per altre categorie che oggi sono fuori da quelle indicate". Ed ha ribadito: "La terza dose è ancora più fortemente raccomandata nelle categorie che ho indicato".è uno strumento importante in questa fase, rende più sicuri i luoghi dove si utilizza", ha detto Speranza. Per quanto riguarda"il costo è stato calmierato mentre ricordo che il vaccino è gratuito e disponibile per tutti. Oggi con un tampone molecolare si ha un Green pass per 72 ore, con un test antigenico per 48 ore. Sono valutazioni figlie di un confronto della comunità scientifica". "L'auspicio del governo - ha aggiunto - è che la percentuale di vaccinati cresca, il vaccino è la vera chiave per chiudere questa stagione e aprirne una nuova"."In merito alle autorizzazioni - ha poi spiegato - c'è differenza fraFFP2, FFP3 e mascherine chirurgiche. Le prime non sono dispositivi medici, ma di protezione individuale e sono sotto la vigilanza di Mise e ministero del Lavoro. Le mascherine chirurgiche invece non sono soggette ad autorizzazione ministeriale fermo restando l'obbligo di garantire la conformità ai requisiti essenziali con il marchio Ce e l'iscrizione nella banca dati del ministero della Salute".