"Ci baseremo su quanto già succede anche con i vaccini per l'influenza" Vaccini, Ue: "Approvazione accelerata su varianti" "Quando si tratterà di adattare il vaccino per le varianti, la procedura di autorizzazione sarà modificata con un nuovo sistema per accelerare l'approvazione mantenendo inalterati i livelli di sicurezza" ha detto la portavoce della Commissione Ue, Vivian Loonela

"Mercoledì" la Commissione europea "presenterà" una "proposta per accelerare l'autorizzazione dei vaccini adattati alle nuove varianti". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Vivian Loonela. "Non ci sarà bisogno di ricominciare il processo di autorizzazione da capo - ha detto la funzionaria - quando si tratterà di adattare il vaccino per le varianti, la procedura di autorizzazione sarà modificata con un nuovo sistema per accelerare l'approvazione mantenendo inalterati i livelli di sicurezza"."Ci baseremo su quanto già succede anche con i vaccini per l'influenza - ha aggiunto Loonela -. Ema sta già aggiornando i requisiti minimi per le modifiche, così velocizzeremo la procedura di autorizzazione". L'Agenzia europea del farmaco ha chiesto il 10 febbraio scorso ai produttori di vaccini di presentare dati sulla protezione contro le nuove varianti. I dati, aveva chiarito l'Agenzia, servono a definire i requisiti per approvare gli adattamenti dei vaccini esistenti alle mutazioni del coronavirus."Invitiamo inoltre i produttori ad adattare al più presto i loro vaccini e a fornire a Ema le informazioni necessarie", ha concluso la funzionaria. "Stiamo facendo il massimo insieme alle compagnie farmaceutiche per aumentare la produzione in Europa sui vaccini già approvati - ha aggiunto l'altra portavoce della Commissione europea, Dana Spinant - e poi stiamo rivolgendo la nostra attenzione alle varianti su cui la risposta deve essere adeguata in termini di velocità e di scala".