Vaccini, al via vaccinazioni in farmacia: Genova la prima in Italia

Iniziate a Genova le vaccinazioni in farmacia. "Genova è la prima in Italia a somministrare vaccini in farmacia. Un esempio importante - ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci -, un grosso passo avanti per tutta l'Italia". La campagna vaccinale coinvolge al momento 52 farmacie e, a regime, potrà coinvolgere circa 400 persone al giorno della fascia d'età 70-79, ma non i soggetti cosiddetti 'ultrafragili'.Via libera alle vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie: i farmacisti possono somministrare direttamente il vaccino, previa la frequenza di corsi di abilitazione organizzati dall'Istituto superiore di sanità, ma saranno esclusi dalla vaccinazione i soggetti ad estrema vulnerabilità o chi abbia avuto pregresse reazioni allergiche gravi. Le modalità operative per la partecipazione dei farmacisti alla campagna vaccinale sono indicate nell''Accordo quadro tra governo, regioni-ppaa, Federfarma eAssofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SarsCov2', firmato ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nell'Accordo - che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti - si precisa innanzitutto che le attività di prenotazione e esecuzione dei vaccini verranno eseguite dalle farmacie "secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorità sanitarie e seguendo i criteri di priorità" per la popolazione."Ieri abbiamo avuto una riunione con Federfarma: ci sarà un portale in cui si potrà scegliere la farmacia" dove ricevere il vaccino monodose ha spiegato il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a Mattino Cinque. "I medici di medicina generale si muoveranno sulle loro liste. L'importante sarà chiarire al cittadino come e dove entrare nel sistema vaccinale e per ora questo non ha creato grossi problemi. Quando la rete sarà più grande secondo me i problemi diminuiranno, non cresceranno: dateci i vaccini e vedrete".