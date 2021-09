Usa Vaccini, consiglieri Fda: "No a terza dose Pfizer" "Sono necessari più dati per valutare l'opportunità del richiamo"

Condividi

Il panel di consiglieri della Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha respinto il piano per dosi di richiamo del vaccino Pfizer contro il Covid-19 a tutti i cittadini di età superiore ai 16 anni. Lo riporta l'Associated Press.Gli esperti hanno affermato che sono necessari più dati per valutare l'opportunità del richiamo. Il panel sta proseguendo la riunione per discutere dell'opportunità di una terza dose per i cittadini di età superiore ai 60 anni. E' quindi possibile che gli esperti, il cui parere non è vincolante per l'Fda, effettuino una seconda votazione su questo tema.