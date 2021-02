Coronavirus

2021/02/15 19:27

La lotta alla pandemia Vaccini anti-Covid, Bruxelles in contatto con Roma per produzione in Italia Lotta contro il tempo. La Commissione europea spinge l'Italia per trovare aziende in grado di riconvertirsi e produrre i vaccini

Condividi Sinergia: è la parola d’ordine per rispondere alla pandemia. Sono stati avviati contatti tra la Commissione Ue e le autorità italiane per trovare aziende da riconvertire e aumentare la produzione dei vaccini anti-Covid. E’ necessario correre e avere sempre più dosi a disposizione soprattutto per le varianti che stanno facendo aumentare i nuovi contagi.



Già in Europa sono una decina gli impianti produttivi che potrebbero essere riconvertiti. Quindi sono due i campi di azione: aumentare la capacità dei siti già attivi e riconvertire alcuni impianti destinati ad altri prodotti per la salute. La task force Ue guidata dal commissario Thierry Breton, responsabile per il mercato interno, è in contatto con tutti gli Stati membri per raccogliere informazioni sulle diverse capacità di produzione nazionale e mappare una rete di siti per accrescere la quantità di dosi a disposizione dell'Unione. Questa è la strada per velocizzare la campagna vaccinale. Obiettivo è creare una produzione senza interruzioni. Sinergia: è la parola d’ordine per rispondere alla pandemia. Sono stati avviati contatti tra la Commissione Ue e le autorità italiane per trovare aziende da riconvertire e aumentare la produzione dei vaccini anti-Covid. E’ necessario correre e avere sempre più dosi a disposizione soprattutto per le varianti che stanno facendo aumentare i nuovi contagi.Già in Europa sono una decina gli impianti produttivi che potrebbero essere riconvertiti. Quindi sono due i campi di azione: aumentare la capacità dei siti già attivi e riconvertire alcuni impianti destinati ad altri prodotti per la salute. La task force Ue guidata dal commissario Thierry Breton, responsabile per il mercato interno, è in contatto con tutti gli Stati membri per raccogliere informazioni sulle diverse capacità di produzione nazionale e mappare una rete di siti per accrescere la quantità di dosi a disposizione dell'Unione. Questa è la strada per velocizzare la campagna vaccinale. Obiettivo è creare una produzione senza interruzioni.

Condividi