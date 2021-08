L'aggiornamento ​Vaccini, sono oltre 75 milioni le dosi somministrate in Italia

Sono 75.040.135 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 92,4% del totale di quelle consegnate, pari finora a 81.203.519 (nel dettaglio 57.137.733 Pfizer/BioNTech, 10.083.718 Moderna, 12.023.368 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.700 Janssen).Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 36.204.826, il 67,03% della popolazione over 12. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 06:11 di oggi.Ieri la struttura del commissario all'emergenza covid Figliuolo aveva fatto sapere che nel corso della prossima settimana verranno consegnati alle Regioni/Province autonome oltre 5,3 milioni di dosi dei vaccini a RNA messaggero adoperati nell'ambito della campagna vaccinale.Tali quantitativi andranno a sommarsi alle dosi di vaccino a mRNA attualmente disponibili presso le Regioni/P.A. per la somministrazione, le quali ammontano complessivamente a 4.129.000 per quanto riguarda Pfizer, e a 1.730.000 per Moderna. Salgono così a 11,2 milioni le dosi disponibili presso le Regioni.