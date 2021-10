L'appello Vaccini, i presidi di Roma: appena si può i prof facciano la terza dose Il presidente dei presidi sottolinea però che gli insegnanti non vaccinati sono pochissimi

"I dati dei contagi nelle scuole sono in aumento, il virus sta riprendendo a diffondersi. Facciamo appello agli insegnanti che ancora non si sono vaccinati, che sono pochissimi, affinché si vaccinino e a tutti i docenti affinché si vaccinino, appena sarà possibile, con la terza dose". Lo dice Mario Rusconi, presidente dei presidi di Roma."Chiediamo anche - continua Rusconi - che i ragazzi più grandi continuino a dare il buon esempio vaccinandosi, come hanno fatto finora". Poi sottolinea: "La percentuale di studenti vaccinati è insperata: dimostra che la scuola ha influito positivamente, a volte i ragazzi hanno convinto i genitori e i parenti anziani a vaccinarsi anche grazie al fatto che i prof di scienze e biologia hanno diffuso i concetti basilari della vaccinazione. Nella scuola tra i bambini l'accettazione del vaccino è ampia, la scuola ha il più basso numero di no vax".