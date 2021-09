Coronavirus

2021/09/03 11:54

Oltre 2,7 milioni di giovani Vaccini: il 60% degli under 19 ha ricevuto almeno una dose ll commissario Figliuolo lo aveva indicato come obiettivo minimo per il rientro a scuola in presenza

Scuola, presidi: "L'obiettivo minimo è il 60% di studenti tra i 12 e i 19 anni vaccinati" Condividi In Italia il 60% dei giovani under 19 ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, si tratta di oltre 2 milioni e 700mila ragazzi. Quelli senza ancora alcuna dose sono invece 1,8 milioni.



Il Commissario per l'Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, aveva indicato nelle scorse settimane l'obiettivo minimo del 60% di alunni vaccinati per il rientro a scuola in presenza e in sicurezza.

