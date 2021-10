La lotta alla pandemia Vaccini in Italia, oltre 85 milioni di somministrazioni Quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 42.657.321, il 78,98% della popolazione over 12

Condividi

Sono oltre 85 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia: per la precisione, 85.035.806, l'86% del totale di quelle consegnate, pari finora a 98.881.227 (nel dettaglio 70.143.218 Pfizer/BioNTech, 15.235.744 Moderna, 11.543.372 AstraZeneca e 1.958.893 J&J).E' quanto si legge nel report del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.10 di oggi.Gli italiani che hanno avuto almeno una dose sono 45.306.880, l'83,89% della popolazione over 12, mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 42.657.321, il 78,98% della popolazione over 12. Sono 90.784 coloro che hanno ricevuto la terza dose, il 9,74% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo.