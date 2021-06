Coronavirus

2021/06/29 13:59

Vaccini in vacanza Vaccini in vacanza, da primo luglio via ad accordo tra Piemonte e Liguria Turisti di una regione inoculati nell'altra. Toti: aiuta la campagna vaccinale

Lo hanno annunciato congiuntamente in videoconferenza i presidenti delle due Regioni, Alberto Cirio e Giovanni Toti, illustrando l'accordo che lo rende possibile.



"Credo che questa intesa aiuti - ha detto Toti - in un momento in cui la campagna vaccinale sta rallentando: agevolando i cittadini mettiamo tutti più al sicuro".



