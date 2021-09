La lotta alla pandemia Vaccini, oltre 82 milioni le dosi somministrate Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 40.960.740, il 75,84% della popolazione over 12

Immagine di repertorio (Ansa)

Sono 82.347.532 le dosi di vaccino somministrate in Italia, ovvero l'87,8% del totale di quelle consegnate, pari finora a 93.749.412.Nel dettaglio 66.025.414 Pfizer/BioNTech, 13.731.164 Moderna, 12.034.044 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.790 Janssen.Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 40.960.740, il 75,84% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.09 di oggi.