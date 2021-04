Lotta al Covid Vaccini, somministrazioni record ieri in Italia: 347.279 Oltre 10 milioni di persone hanno ricevuto almeno 1 dose. Arrivate oltre 400 mila dosi del vaccino Moderna

Centro vaccinale a Pozzuoli, Napoli (Ansa)

Condividi

Secondo il Commissariato all'emergenza ieri sono state somministrate in Italia 347.279 dosi di vaccino. Si tratta del nuovo record per un singolo giorno.



Intanto, oltre 10 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino e hanno una qualche forma di protezione. Di questi, più di 4,2 milioni con il richiamo.



"Nel 2022 una delle possibilità è di avere una terza dose contro le varianti per i vaccini ora a due dosi", avverte il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.

Arrivate oltre 400mila dosi di Moderna a Pratica di Mare

Il lotto di oltre 400.000 dosi di vaccino Moderna è arrivato nell'hub nazionale della Difesa, situato all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare. Verrà distribuito alle Regioni a partire da domani.