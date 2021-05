Le prime dosi agricoltori e familiari Vaccini: si inizia nei luoghi di lavoro in due cantine della Campania Si parte nel settore del vino dove l’Italia è leader mondiale per produzione e esportazione. Settore colpito dalla pandemia

Il vaccino e un buon bicchiere di vino. Si potrebbe sintetizzare così l’inizio delle prime vaccinazioni nei posti di lavoro. A tagliare il nastro 2 aziende vitivinicole della provincia di Benevento, per iniziativa della Coldiretti in sinergia con la Regione Campania e la locale Asl. Circa un migliaio di dosi verranno inoculate ad agricoltori e loro familiari, appartenenti alle fasce d'età attualmente in corso di vaccinazione in Campania, cioè dai 50 anni in su. Le operazioni si stanno svolgendo nella cooperativa Cantina di Solopaca, nel comune di Solopaca, e nella Cantina della Cooperativa La Guardiense a Guardia Sanframondi.La procedura di prenotazione si è basata su liste di adesione raccolte dalle cooperative vitivinicole e da Coldiretti Benevento. "Iniziare dal settore del vino - sottolinea il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini - ha un valore simbolico per un Paese come l'Italia che è leader mondiale nella produzione e nelle esportazioni, duramente colpite dalle chiusure della ristorazione in Italia e all'estero".Fino ad oggi, spiega l’associazione, sono stati approvati come punti vaccinali, in possesso di tutti i requisii richiesti, 141 sedi Coldiretti e 27 sedi aziendali del comparto green, con l'obiettivo di coinvolgere 1,5 milioni di dipendenti, agricoltori e addetti alla filiera agroalimentare Made in Italy.Sono 27.011.116 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia e 8.475.672 persone hanno ricevuto anche la seconda dose.Secondo i dati del governo il numero di dosi inoculate corrisponde all'89,7% del totale di quelle consegnate, che sono finora 30.101.660. Sono state vaccinate 15.157.560 donne e 11.853.556 uomini.Nel dettaglio, sono 2.563 i principali punti di somministrazione (inclusi i punti di somministrazione ospedalieri e territoriali; non sono inclusi i punti di somministrazione temporanei). Le categorie che sono state vaccinate sono così suddivise: 6.786.682 over 80, 5.418.125 soggetti fragili e caregiver, 3.374.086 operatori sanitari e sociosanitari, 948.455 personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 682.846 ospiti Strutture Residenziali, 4.151.040 fascia 70-79 anni, 2.755.880 fascia 60-69 anni, 1.359.324 personale scolastico, 407.436 comparto Difesa e Sicurezza e 1.127.242 altre categorie.