La lotta al Covid Vaccini. Commissario invia task force in Molise e Basilicata Composte da un medico e due infermieri, saranno utilizzate in particolare nei paesi e nei luoghi più isolati

Condividi

Nelle prossime ore task force inviate dal Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo saranno operative in Molise e Basilicata per supportare le strutture già operative nella campagna di vaccinazione.Le task force, secondo quanto si apprende da fonti della struttura, saranno composte da un medico e due infermieri e saranno utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati.