La lotta alla pandemia Vaccino, Iss: efficacia resta alta, 94,3% contro rischio decessi

Resta alta l'efficacia dei vaccini anti Covid, che mantengono una protezione del 77,8% contro l'infezione, del 92,4% contro i ricoveri ordinari, del 94,8% contro il rischio di ricovero in terapia intensiva e del 94,3% contro il rischio di decesso.E' quanto rileva l'Istituto Superiore di Sanità nel suo bollettino settimanale di sorveglianza integrata. Nel dettaglio, l'efficacia complessiva della vaccinazione incompleta nel prevenire l'infezione è pari al 63,1%, mentre quella della vaccinazione completa è pari al 77,8%. Questo risultato indica che nel gruppo dei vaccinati con ciclo completo il rischio di contrarre l'infezione si riduce del 78% rispetto a quello tra i non vaccinati.L'efficacia nel prevenire l'ospedalizzazione, sale all'83,7% per la vaccinazione con ciclo incompleto e al 92,4% per quella con ciclo completo. L'efficacia nel prevenire i ricoveri in terapia intensiva è pari al 90,7% per la vaccinazione con ciclo incompleto e pari al 94,8% per quella con ciclo completo. Infine, l'efficacia nel prevenire il decesso è pari all'83,4% per la vaccinazione con ciclo incompleto e pari al 94,3% per la vaccinazione con ciclo completo.