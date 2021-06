Campagna di vaccinazione negli Usa Vaccino Johnson & Johnson e birra gratis: l'ultima frontiera per vaccinare anche al pub La singolare opportunità per cercare di raggiungere più persone possibili

VIDEO: A brewery in Sterling, Virginia, gives away Johnson & Johnson Covid-19 shots and free beer for those receiving a vaccine.



"I just thought it was a good opportunity to get it taken care of really quickly and you know, see a new brewery and get some beer," says local pic.twitter.com/QaMXEjHTgM — AFP News Agency (@AFP) June 3, 2021

È l'iniziativa presa da una birreria di Sterling, nel Virginia, per incentivare le persone a farsi inoculare il siero di Johnson & Johnson proprio negli spazi esterni del locale per poi ricevere una birra lager in omaggio. Una sorta di open day birra e vaccino. "È letteralmente in fondo alla strada dove lavoro, quindi è davvero vicino - dice un cliente - sono qui durante la mia pausa pranzo quindi mi vaccino e mi prendo la mia birra, non posso davvero lamentarmi. Anche il fatto che il posto dove lavoro ha finalmente istituito una politica per cui ci si può togliere la mascherina se si è vaccinati è un motivo in più per farlo"."Penso che qualsiasi opportunità diversa o fuori dall'ordinario che possiamo avere per toccare la comunità sia una cosa buona - dice il responsabile della farmacia che ha organizzato le vaccinazioni - non tutti vogliono necessariamente andare in un grande centro o possono andarci. Quindi penso che vaccinare in altri siti ed essere in grado di raggiungere luoghi più piccoli possa essere vantaggioso. E finora abbiamo avuto un grande successo".Il presidente Joe Biden ha annunciato che giugno è il mese nazionale delle vaccinazioni negli Stati Uniti e punta al 70% di vaccinati almeno con una dose e per implementare la campagna e raggiungere tutti ha detto che nel nuovo piano vaccini saranno coinvolti anche barbieri e saloni di bellezza.