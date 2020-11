Mercati Vaccino Moderna spinge le Borse

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta in forte guadagno per le borse europee dopo la notizia del nuovo vaccino prodotto da Moderna. Gli indici, partiti già in buon rialzo sulla scia dei dati dall'economia asiatica, accelerano a metà mattina per poi chiudere positivi.Milano +1,98%, sale ai massimi degli ultimi 7 mesi, Londra +1,66% Parigi +1,70% Francoforte. Bene anche il Dow Jones, più cauti i tecnologici del Nasdaq.A Piazza Affari in luce Tenaris e Leonardo, +7,8%, tra le banche Bper +6,5%.Lo spread scende a 115 punti base, e il rendimento decennale si porta allo 0,61%.Corre anche il petrolio, il Brent arriva a superare i 44 dollari al barile. Stabile l'euro sopra 1,18 sul dollaro.