"Vaccini custoditi in un luogo segreto" Vaccino Pfizer, il primo carico di dosi arriva in Inghilterra A giorni partirà la distribuzione

Sede Pfizer in Belgio

Condividi

È sbarcato nel Regno Unito il primo contingente di dosi di vaccino anti coronavirus Pfizer/Biontech. Il carico è stato trasportato da alcuni camion privi di marchio, attraverso il tunnel della Manica, un'operazione 'top secret' per evitare che il prezioso materiale potesse essere "danneggiato o intercettato", e ora è custodito in un centro di raccolta segreto a -70 gradi.La distribuzione inizierà dal weekend, con priorità assoluta agli anziani delle case di riposo e chi li assiste. Il governo di Boris Johnson ha prenotato 40 milioni di dosi di questo vaccino, 10 milioni delle quali attese entro quest'anno.L'accelerazione sulla consegna arriva il giorno dopo l'autorizzazione dell'Mhra, l'autorità per i farmaci britannica, mentre l'Ue attende il via libera dell'Ema (agenzia Europea per i medicinali). Intanto, arriva la notizia sul dimezzamento delle consegne globali da parte di Pfizer per il 2020.