Mercati Vaccino e Brexit, borse in attesa

Condividi

di Paolo Gila Borse caute in attesa di comprendere le evoluzioni del vaccino e le linee future degli accordi commerciali tra Unione Europea e Gran Bretagna dopo l’intesa raggiunta.New York ha aperto in calo e gli indici Dow Jones e Nasdaq viaggiano poco sotto la parità. Investitori prudenti anche sul Vecchio Continente con indici poco mossi e in leggerissimo calo a Londra, Parigi e Francoforte, mentre Milano scende dello 0,37%.Lo spread btp/bund sale a 117 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,59%. Euro contro dollaro a quota 1,21 e 35.