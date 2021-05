Covid Vaccino, in Italia 20.524.435 somministrazioni I dati del ministero della Sanità

Raggiunge quota 20.524.435 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 17.31 di oggi, domenica 2 maggio 2021.Vaccino inoculato a 11.695.411 donne e 8.829.024 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose), invece, è di 6.176.093. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato dagli over 80 (6.260.707), seguito da Soggetti fragili e Caregiver (3.272.756), Operatori sanitari e sociosanitari (3.250.120), Fascia 70-79 (3.107.298), Fascia 60-69 (1.196.901), Personale scolastico (1.170.380), Personale non sanitario (893.976),Ospiti delle Strutture Residenziali (655.591), dalla categoria "Altro" (389.764) e Forze Armate (326.942).Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Liguria (88,4%), Umbria (86,2%), Emilia-Romagna (86), Veneto (85,6%), Valle D'Aosta (85,2%), quella con la minore percentuale è la Calabria (75,7%). Ecco nel dettaglio le singole regioni: Abruzzo (82,7%), Basilicata (81,2%), Calabria (75,7%), Campania (82,2%), Emilia-Romagna (86%), Friuli Venezia-Giulia (80,8%), Lazio (80,7%), Liguria (88,4%), Lombardia (86%), Marche (87%), Molise (84,8%), Provincia autonoma Bolzano (78,7%), Provincia di Trento (82,8%), Piemonte (84,3%), Puglia (83,8%), Sardegna (79,2%), Sicilia (76,3%), Toscana (82,4%), Umbria (86,2%), Valle d'Aosta (85,2%), Veneto (85,6%).Le 20.524.435 di dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia sono l'83,1% del totale di quelle consegnate, che sono finora 24.689.260. Nel dettaglio 15.612.480 Pfizer/BioNTech, 2.207.900 Moderna, 6.532.080 Vaxzevria (AstraZeneca) e 336.800 Janssen (J&J).