Lotta al Covid Vaccino, in Italia oltre 16 milioni di somministrazioni Partita la distribuzione alle Regioni delle dosi di vaccino Johnson & Johnson. Nuovi hub vaccinali in Lazio e Lombardia

Condividi

Le somministrazioni di vaccini anti Covid superano la soglia dei 16 milioni: sono infatti, secondo l'ultima rilevazione comunicata dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid19 Figliuolo.Si punta a chiudere la settimana con una media di almeno 315.718 dosi al giorno come prevede il piano del commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo che stabilisce target settimanali per arrivare in breve all'obiettivo mezzo milione al giorno.Intanto, dal centro di Pratica di Mare è partita la distribuzione alle Regioni delle prime 184 mila dosi Johnson & Johnson e di un milione e mezzo di sieri Pfizer.dovrebbero arrivare a oltrele dosi consegnate complessivamente all'Italia e, nonostante il nodo di AstraZeneca e Johnson & Johnson non sia stato del tutto superato, sulla carta ci sono i numeri per far fare alla campagna vaccinale il salto di qualità cui punta il governo.L'82% degli over 80 e il 40% dei 70-79enni ha ricevuto almeno una dose, secondo quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 14-20 aprile.Al 21 aprile (ore 7.38) risultavano consegnate 17.752.110 dosi, il 25,9% di quelle previste per il primo semestre 2021 e di cui la maggioranza (36,6%) è Pfizer. Rispetto alle somministrazioni, il 18,8% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (11.240.182) e il 7,8% ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose (4.654.357), con notevoli differenze regionali. Nonostante l'incremento del 35,5% delle dosi inoculate nelle ultime tre settimane, la media delle somministrazioni rimane a quota 315.506 al giorno: oltre 180mila in meno delle 500 mila previste dal Piano per metà aprile.Rispetto alla copertura delle categorie prioritarie definite nell'ordinanza del 9 aprile, a fronte di notevoli differenze regionali, l'analisi del dato nazionale rileva che degli oltre 4,4 milioni, 2.282.611 (51,6%) hanno completato il ciclo vaccinale e 1.336.007 (30,2%) hanno ricevuto solo la prima dose. In particolare, per soggetti fragili e loro caregiver: sono state 1.847.928 le dosi somministrate e mancano dati più specifici. Per la fascia 70-79 anni: degli oltre 5,9 milioni,284.113 (4,8%) hanno completato il ciclo vaccinale e 2.133.528(35,7%) hanno ricevuto solo la prima dose. Per la fascia 60-69 anni: degli oltre 7,3 milioni, 438.890 (6%) hanno completato il ciclo vaccinale e 965.448 (13,1%) hanno ricevuto solo la prima dose.Dal 22 aprile nel Lazio si apriranno le prenotazioni per altri cinque hub vaccinali, grazie ai quali, annuncia l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato si arriverà a 40 mila somministrazioni al giorno. Ma resta la distanza tra Regioni che usano oltre il 90% delle fiale consegnate e altre che ancora faticano, come la Calabria, ferma al 78.3%.Dal 25 aprile apre a Milano l'hub vaccinale più grande della Regione, in Piazza VI Febbraio. Il nuovo centro è stato allestito all'interno del 'Generali Square Garden' (ex Padiglione 3 di Fiera Milano, noto anche come 'Palazzo delle Scintille') in linea con le indicazioni del piano di vaccinazione massiva di Regione Lombardia e risponde all'esigenza di avere ulteriori e adeguati spazi sul territorio per proseguire le inoculazioni con un ritmo sempre più sostenuto. Nel dettaglio, l'hub disporrà di 72 linee di erogazione vaccinale e di un percorso codificato a tappe che parte dall'accettazione e registrazione dell'utente all'anamnesi col medico, prosegue verso i box di inoculo del vaccino e termina presso la zona di osservazione e prenotazione della seconda dose, dove avviene la consegna del certificato vaccinale al termine del ciclo di vaccinazione.